Игры Ubisoft станут ещё длиннее, чтобы игроки тратили в них больше денег

Издание Axios сообщило, что Ubisoft планирует создавать ещё более длинные игры в открытом мире. В первую очередь концепция компании связана с микротранзакциями: чем больше геймеры проведут времени в проекте, тем больше они потратят денег на внутриигровые покупки.
С недавних пор Ubisoft измеряет успешность своих продуктов посредством так называемой вовлечённости игроков, не раскрывая данные о продажах. Например, в Assassin's Creed Valhalla геймеры провели на 30% больше времени, чем в Odyssey — организация считает это большим достижением. По этой же причине Far Cry 6 называют более успешной, чем Far Cry 5. А в недавнем финансовом отчёте Ubisoft заявила, что треть доходов в 2021 году пришлась именно на микротранзакции.
При этом компания понимает, что подобный подход понравится далеко не всем игрокам. Однако именно такая концепция представляет наибольший интерес для Ubisoft в данный момент.
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