«Анчартед» стала новой хитовой франшизой Sony Pictures

По данным Deadline, глава Sony Pictures Том Ротман недавно выпустил обращение к сотрудникам. В нём он поблагодарил коллег за отличную работу и назвал премьеру «Анчартеда: На картах не значится» крайне успешной. Ротман гордится успехами картины в том числе потому, что её производство постоянно сдвигалось из-за пандемических ограничений.

Благодаря невероятным сборам в $ 100 млн всего за один уик-энд и 90% положительных отзывов на Rotten Tomatoes «Анчартед» стала новой хитовой франшизой компании.



Это большая победа для каждого подразделения Sony, поскольку этот фильм был нашим первым крупным производством, полностью остановленным из-за пандемии. Несмотря на все трудности, мы всё-таки выпустили фильм, который очень нравится нашей аудитории.

Судя по всему, продолжение «Анчартеда» — уже решённое дело. В данный момент подразделение PlayStation Productions также работает над сериалами по The Last of Us и Twisted Metal — оба ожидаются в 2023 году.

