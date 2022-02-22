Блеклый логотип Street Fighter 6 нашли в магазине за 7000 рублей

21 февраля Capcom представила Street Fighter 6. Авторы выпустили небольшой тизер и показали логотип, который тут же раскритиковали пользователи: он стал каким-то безликим и потерял все цвета. Творческий директор портала Ars Technica Аурих Лоусон выяснил, что логотип подозрительно напоминает стоковый шаблон, который продают за $ 88 или 7000 рублей на площадке Adobe Stock.
Слева логотип SF6, справа — стоковое изображение
Фото: Adobe Stock
Неясно, действительно ли стоковое изображение использовалось при создании логотипа шестой части культовой серии. Возможно, это лишь временный вариант, и ближе к релизу его всё-таки поменяют. Первыми подробностями файтинга Capcom поделится уже этим летом — тогда мы обо всём и узнаем.
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