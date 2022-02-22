V1lat: теперь в России не будут проводить крупные кибертурниры

Известный киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай высказался о шансах на проведение турниров по различным кибердисциплинам в России. По его мнению, в нашей стране с очень большой вероятностью их точно не будет в связи с недавними политическими событиями.

В мае будет мэйджор в Бельгии по CS:GO. Одним из вариантов проведения Valve предлагали Киев, и Москву тоже. Из-за непонятного инфофона ответ по Киеву был – будет, но чуток позже. Не в этом году. Ну ничего, подождём.



По Москве теперь всё понятнее. На 99,999% в РФ не будут проводиться никакие турниры международного значения в киберспорте: ни мэйджоры, ни RMR’ы, ни The International. Про это можно забыть на ближайшие много лет.

По словам Волочая, в простом спорте «бабло побеждает зло», видимо, имея в виду недавний скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Но в киберспорте «этот трюк не пройдёт».

В простом спорте всё проще, там бабло побеждает зло, в киберспорте этот трюк не пройдёт. Ни Valve, ни Riot никогда не повезут свои турниры в такую страну.

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