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Steam Deck не поддерживает GOG, но игры запустятся

Steam Deck не поддерживает GOG, но игры запустятся
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Ещё во время анонса Steam Deck разработчики заявляли, что устройство будет работать как обычный ПК. А это значит, что на него можно будет установить и другие магазины, помимо Steam, включая и GOG. Именно об официальной поддержке и спросил пользователь «Твиттера». Создатели GOG ответили, что её не будет, однако игроки могут поставить на Steam Deck систему Windows и пользоваться магазином как на обычном ПК.

Официальной поддержки Steam Deck в GOG нет. Но так как устройство имеет открытую архитектуру, как мы понимаем, вы можете установить Windows и запускать игры из GOG.

Так что энтузиасты всё-таки смогут поиграть в свои любимые старые игры прямо на Steam Deck. Продажи устройства стартуют уже 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Пока неизвестно, когда портативный ПК появится в России.

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