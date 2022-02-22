Новый фильм с Леонардо Ди Каприо хотят выпустить в ноябре

Сценарист «Дюны» Эрик Рот дал обширное интервью изданию IndieWire. В нём автор рассказал, что новый фильм с Леонардо Ди Каприо под названием «Убийцы цветочной луны» должен выйти в ноябре 2022 года. В данный момент картина находится на финальной стадии монтирования, так что премьера не заставит себя ждать.

Насколько я понимаю, «Убийцы цветочной луны» выйдут в ноябре. Из того, что я слышал, фильм уже почти смонтировали.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из американского городе Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и оно приступает к расследованию.

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Начало»), Джесси Племонс («Фарго», «Во все тяжкие») и Роберт Де Ниро («Казино», «Славные парни»). Также это будет первая крупная роль для Брендана Фрейзера («Мумия») за долгие годы. Поставил картину Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»).

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