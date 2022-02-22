NVIDIA и PlayStation под запретом: какие санкции могут ввести против России

После признания Россией независимости ЛНР и ДНР многие эксперты начали говорить о новых санкциях в отношении РФ. Журналисты «Коммерсанта» погрузились в тему, рассказав о потенциальных сценариях развития событий.
Одним из них могут стать технологические санкции — ограничения поставок электроники, программного обеспечения и компонентов. Если подобное произойдёт, то под запретом могут оказаться как готовая продукция вроде видеокарт NVIDIA и процессоров Intel, так и оборудование по американским технологиям.
Причём отмечается, что пострадают и российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус» — хоть их и проектируют в России, но выпуск происходит на Тайване, где как раз используются американские технологии. В итоге выпущенные там процессоры, даже спроектированные в России, нельзя будет поставлять в Россию.
Под санкции тогда попадёт и бытовая техника — всё, что производится по техпроцессу 150 нанометров или меньше попадёт под запрет. В список попадут телевизоры, стиральные машины, холодильники и тому подобное. Речь и о собираемой в России техники от Samsung, LG, Xiaomi, Bosch, Siemens и даже приставок SberBox.
Директор ассоциации «Консорциум «Базис»» Арсений Брыкин отметил огромную зависимость от импортных технологий в России.
Российская микроэлектроника наиболее зависима от импортных технологий, даже выпуск комплектующих в стране на 95% строится на иностранных материалах.
Если подобные санкции введут, то проблемы ждут и автомобильные производства, и авиакомпании с американскими самолётами в ангарах. Насколько в целом вероятен подобный исход, пока никто не готов сказать.
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