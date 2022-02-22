Время страдать! Финальный трейлер Elden Ring

Bandai Namco и FromSoftware выпустили релизный трейлер Elden Ring. Традиционно подобные ролики лучше избегать хардкорным фанатам, которые боятся любых спойлеров — будь то локации или враги. В отношении новинки Хидэтака Миядзаки это даже имеет смысл.

Сам ролик получился крайне эпичным — и да, там действительно показали множество новых кадров.

Первые обзоры Elden Ring появятся завтра, 23 февраля, в 18:00 мск. Мы можем подтвердить, что уже заканчиваем прохождение и выпустим рецензию к окончанию эмбарго. А вот релиз состоится в пятницу, 25 февраля: в полночь на консолях и спустя два часа на ПК. Предзагрузка начнётся за 48 часов до выпуска.

Elden Ring — духовная наследница Dark Souls, но вместо узких уровней тут огромный открытый мир, по которому можно перемещаться на рогатом коне по кличке Торрент.