Создатели «Соника в кино 2» показали постеры Наклза, Соника и Тейлза

Paramount Pictures выпустила персональные постеры «Соника в кино 2» — они посвящены мультяшным животным Наклзу, Тейлзу и Сонику. Других персонажей вроде Доктора Роботника обделили. По крайней мере, пока.
Соник
Тейлз
Наклз
«Соник в кино 2» станет прямым продолжением первой части: Соник всё ещё обитает в мире людей, однако теперь туда попали и другие инопланетные животные, а Доктор Роботник в исполнении Джима Керри вернулся из изгнания, да ещё и с подмогой в лице ехидны Наклза.
В трейлерах уже показали изумруды хаоса, поэтому основная история наверняка будет крутиться вокруг них, а в сцене после титров уже можно ожидать появления другого маскота бренда — Шедоу. Кстати, Наклз получит собственный сериал.
Премьера «Соник в кино 2» пройдёт 31 марта в России, тогда как в США — 8 апреля. Третья часть, кстати, уже получила зелёный свет.
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