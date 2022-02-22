Новый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет 24 февраля
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Warner Bros. объявила дату выпуска свежего трейлера третьей части фильма «Фантастические твари» — его покажут 24 февраля.
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«Тайны Дамблдора» расскажут о противостоянии молодого Дамблдора и тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Герои отправятся в путешествие в поисках могущества и знаний для победы над антагонистом.
Партия Грин-де-Вальда в новом фильме досталась Мадсу Миккельсену. Изначально его играл Джонни Депп, однако из-за скандала с Эмбер Хёрд актёра попросили покинуть роль. Сам Миккельсен признался, что не пытается повторять образ Деппа, но относится с уважением к предыдущей работе над персонажем.
Другие постеры
Премьера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в России состоится 7 апреля.
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