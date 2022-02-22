По LEGO начнут делать спортивные видеоигры. Первой станет футбол

LEGO расширяется на видеоигровом поприще. Раньше производитель игрушек работал только с WB Games, однако теперь фирма подписала договор с 2K Sports — издателем NBA 2K и WWE 2K. Об этом сообщает VGC.

Дебютным проектом линейки станет футбольная аркада от создателей Sackboy: A Big Adventure и Sonic & Sega All-Stars Racing из британской студии Sumo Digital. Её планируют выпустить в конце года, примерно в одно время с чемпионатом мира по футболу (21 ноября – 18 декабря).

Второй игрой станет гонка в открытом мире от создателей современных выпусков баскетбола NBA 2K и рестлинга WWE 2K из студии Visual Concepts.

По данным VGC, 2K Games искала возможность расширить своё портфолио спортивных игр. Особый потенциал издатель видел в школьниках. Тут как раз идеально и подошёл LEGO. Вдобавок сообщается, что в аркадные спортивные видеоигры 2K могут добавить популярных персонажей из Marvel, DC и «Гарри Поттера».

Сейчас к выпуску готовится другая LEGO-игра — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Она посвящена всеми девяти эпизодам киносаги и включает в себя сотни персонажей. Новинка станет перезапуском LEGO-франшизы — впервые за 17 лет разработчики изменят геймплейный фундамент. Релиз – уже 5 апреля на всех платформах.