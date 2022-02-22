Перезапуск PS Plus не за горами: Shadow Warrior 3 сразу отправят в PS Now

Sony неожиданно объявила, что подписчики PS Now получат бесплатный доступ к Shadow Warrior 3 сразу в момент релиза шутера 1 марта. Фактически это первая полноценная новинка, которая сразу же появится в библиотеке сервиса.

Анонс подарка случился как раз перед скорым анонсом мартовской подписки PS Plus, автоматически подлив масла в обсуждение грядущего перезапуска сервиса под рабочим названием Spartacus. У него будет три уровня подписки:

первый — текущий PS Plus;

второй — PS Plus + библиотека игр для PS4 и PS5;

третий — PS Plus + библиотека игр для PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP.

Запуск ожидается весной — возможно, Sony сделает скорый анонс и перезапустит PS Plus уже 1 марта, когда должны выпустить новую подборку бесплатных игр. Или нет. Но какие-то телодвижения в этом направлении уже явно ведутся.

Вернёмся к Shadow Warrior 3: игра выходит 1 марта на PS4, Xbox One и ПК, а в честь объявления о PS Now компания представила свежий трейлер.