Совместимость игр со Steam Deck теперь может проверить каждый

Valve запустила специальную страницу, на которой можно проверить совместимость игр из своей библиотеки Steam со Steam Deck. Для этого нужно перейти по ссылке и авторизоваться. После этого отобразятся игры в трёх категориях:

Полная совместимость. Данные игры полностью функциональны на Steam Deck и отлично работают со стандартными управлением и настройками графики. Сюда входят, например, Horizon Zero Dawn, Dark Souls 3 и Rocket League.

Часть полностью совместимых игр со Steam Deck

Можно играть. Данные игры полностью функциональны на Steam Deck, но для их работы может потребоваться дополнительная настройка. Это, например, «Ведьмак 3», Dota 2 и «Стражи Галактики»

Часть игр из категории «можно играть»

Несовместимые игры. Данные игры пока не работают на Steam Deck. Однако Valve заявила, что число проектов в этой категории будет уменьшаться с каждым днём. На портативном ПК не работают, например, Persona 4, Unravel 2 и Halo: The Master Chief Collection.

Часть несовместимых со Steam Deck игр

Продажи Steam Deck стартуют уже 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Пока неизвестно, когда портативный ПК появится в России.

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