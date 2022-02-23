Глава Activision в сделке с Microsoft выбил себе бонус в 1,2 млрд рублей

18 января Microsoft объявила о поглощении Activision Blizzard. Сделку ещё должны одобрить американские регуляторы, но компания Сатьи Наделлы считает этот пункт формальностью. Издание Axios углубилось в юридические документы и нашло интересные детали, связанные с потенциальным увольнением главы Activision Blizzard Бобби Котика.

Так, если в компании в ближайшее время улучшится рабочая обстановка, то Котик получит $ 22 млн или 1,76 млрд рублей в виде акций. Среди критериев есть пункты об отсутствии домогательств и найме бóльшего числа женщин и гендерквиров. Если глава Activision Blizzard уйдёт со своего поста или его уволят, ему полагается компенсация в размере $ 15 млн или 1,2 млрд рублей.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться летом 2023 года. Неизвестно, останется ли Бобби Котик во главе компании или всё же покинет свой пост.

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