Глава Activision в сделке с Microsoft выбил себе бонус в 1,2 млрд рублей

18 января Microsoft объявила о поглощении Activision Blizzard. Сделку ещё должны одобрить американские регуляторы, но компания Сатьи Наделлы считает этот пункт формальностью. Издание Axios углубилось в юридические документы и нашло интересные детали, связанные с потенциальным увольнением главы Activision Blizzard Бобби Котика.
Так, если в компании в ближайшее время улучшится рабочая обстановка, то Котик получит $ 22 млн или 1,76 млрд рублей в виде акций. Среди критериев есть пункты об отсутствии домогательств и найме бóльшего числа женщин и гендерквиров. Если глава Activision Blizzard уйдёт со своего поста или его уволят, ему полагается компенсация в размере $ 15 млн или 1,2 млрд рублей.
Сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться летом 2023 года. Неизвестно, останется ли Бобби Котик во главе компании или всё же покинет свой пост.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 февраля 2022
-
12:43
-
12:19
-
11:53
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
02:56
- 22 февраля 2022
-
20:41
-
19:54
-
19:27
-
18:42
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:27
-
17:09
-
16:03
-
15:18
-
15:04
-
14:37
-
14:16
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:34
-
11:57
-
11:27
-
10:55
-
10:26
-
09:54
-
09:26
-
08:51
-
08:25
-
05:00