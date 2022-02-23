Вышел первый крупный патч для Horizon Forbidden West. Он исправил проблемы с графикой

Guerrilla выпустила первый крупный патч для Horizon Forbidden West под номер 1.05. В нём разработчики исправили баг с подгрузкой текстур. Ранее многие игроки жаловались на прорисовку лиц и предметов прямо перед глазами. При этом подгрузка встречалась и на карте мира — эту ошибку тоже устранили.
Также авторы поправили баги в сюжетных заданиях и побочных квестах. Изменения коснулись и других технических моментов: создатели исправили ошибки с застреванием Элой в текстурах и убрали небольшие загрузки в некоторых зонах игрового мира. Вдобавок разработчики устранили вылеты из игры и улучшили производительность.
Обновление 1.05 для Horizon Forbidden West уже доступно для скачивания на PS4 и PS5. Размер патча составляет около 450 мегабайт. Разработчики заверили, что продолжают работу по поиску и устранению других надоедливых ошибок.
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