Профили, теги и рейтинг игр. Что появится в EGS в ближайшее время
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Epic Games обновила дорожную карту магазина Epic Games Store в сервисе Trello. В будущем пользователей ждёт появление множества новых функций: от центра уведомлений до полноценных профилей в стиле Steam.
- Раздел «Мои достижения» превратится в полноценный профиль. Пользователи не только смогут посмотреть ачивменты своих друзей, но и скопировать ссылку на страницу того или иного игрока. Не беспокойтесь: сюжетные достижения будут спрятаны. В магазине также появится возможность установить кастомный аватар.
Будущий вид профиля в EGS
- В EGS появится рейтинг игр по аналогии с таковым в PlayStation Store. Каждому проекту можно поставить оценку от 1 до 5 звёзд. Среднее арифметическое значение отобразится на странице игры.
Первый взгляд на рейтинг игр в EGS
- Вместе с рейтингом игр появится система тегов. После игровой сессии пользователи смогут пройти небольшой опрос: например, хороша ли игра в кооперативе и насколько сложные в ней боссы. По результатам массового голосования у проекта появится тот или иной тег.
Голосование по тегам
- Авторы переработают «Центр уведомлений»: теперь все новости EGS можно будет узнать буквально из одной вкладки. Также разработчики увеличат производительность библиотеки, введут фильтры проектов и создадут специальный SDK для введения системы кросс-платформенной игры.
Epic Games не уточнила, когда именно выйдет весь объявленный функционал. Скорее всего, обновления будут выходить постепенно в течение 2022 года.
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