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В PS Store стартовала распродажа японских игр

В PS Store стартовала распродажа японских игр
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В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая японским играм. В акции участвует множество проектов, разработанных в Стране восходящего солнца.

Интересные предложения:

У акции пока что нет собственной странице в PS Store. Распродажа продлится до 10 марта.

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