В PS Store стартовала распродажа японских игр
Поделиться
В PlayStation Store началась новая распродажа, посвящённая японским играм. В акции участвует множество проектов, разработанных в Стране восходящего солнца.
Интересные предложения:
- The Evil Within — 599 рублей (вместо 1199 рублей)
- The Evil Within 2 — 1019 рублей (вместо 2549 рублей)
- Monster Hunter: World — 1071 рубль (вместо 1429 рублей)
- Judgment — 1289 рублей (вместо 2149 рублей)
- Yakuza 0 — 599 рублей (вместо 1199 рублей)
- Yakuza: Like a Dragon — 1749 рублей (вместо 3499 рублей)
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition — 1424 рубля (вместо 2849 рублей)
- Persona 5 Royal Ultimate Edition — 3564 рубля (вместо 7129 рублей)
- Valkyria Chronicles 4 — 879 рублей или 659 рублей с PS+ (вместо 2199 рублей)
- Devil May Cry 4 Special Edition — 536 рублей (вместо 1789 рублей)
У акции пока что нет собственной странице в PS Store. Распродажа продлится до 10 марта.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
14:15
-
13:46
-
13:18
-
12:43
-
12:19
-
11:53
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
02:56
- 22 февраля 2022
-
20:41
-
19:54
-
19:27
-
18:42
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:27
-
17:09
-
16:03
-
15:18
-
15:04
-
14:37
-
14:16
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:34
-
11:57
-
11:27
-
10:55
-
10:26
-
09:54
-
09:26
Партнерский контент