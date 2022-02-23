По NieR: Automata выйдет аниме

Square Enix анонсировала аниме-сериал по игре NieR: Automata. Авторы выпустили 30-секундный тизер с музыкой из оригинальной игры. Судя по всему, создатели адаптируют сюжет проекта под сериальный формат.

Сюжет NieR: Automata рассказывает историю про вторжение на Землю пришельцев, которые с помощью особого вируса создали механическую форму жизни. Она без труда захватила нашу планету, заставив человечество сбежать на Луну. Чтобы вернуть родную планету, люди создали андроидов, которые теперь должны сразиться с врагом и отвоевать Землю обратно. Игра получила высочайшие оценки от критиков и обычных игроков. На агрегаторе Metacritic у Automata 88/100 от прессы и 8,9/10 от пользователей.

Созданием мультсериала занимается студия Aniplex, известная по «Город, в котором меня нет» и «Твоя апрельская ложь». У аниме пока нет даты выхода.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!