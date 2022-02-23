Ubisoft перенесла мейджор по Rainbow Six Siege из ОАЭ. Дело в ЛГБТ

Второй мейджор по Rainbow Six Siege должен был пройти в августе 2022 года в Абу-Даби, однако Ubisoft внезапно объявила о смене локации.

Всё дело в массовой критике фанатов. По их словам, в Объединённых Арабских Эмиратах нарушаются права ЛГБТ. Если бы турнир действительно прошёл в ОАЭ, то в конечном итоге некоторые фанаты Siege находились бы в потенциальной опасности. В Ubisoft отметили, что ценят мнение игроков и решили прислушаться к их словам. Компания пока не сообщила, в какую страну перенесёт мейджор.

Решение Ubisoft тут же раскритиковали арабские игроки. Сложившуюся ситуацию они назвали расизмом и поддержанием стереотипов об арабах и мусульманах. Некоторые из них даже объявили компании бойкот.

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