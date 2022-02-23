Вчера Destiny 2 почти побила свой рекорд в Steam

Вчера вечером вышла Destiny 2: The Witch Queen, а вместе с этим в игру начали возвращаться сотни тысяч игроков. Динамика роста в Steam была такой высокой, что шутер должен был обойти предыдущее пиковой значение, однако этого не произошло.
На пике в Destiny 2 вчера играло 290 112 человек, тогда как рекордом было 292 513 человек — столько людей одновременно пробовали шутер в момент его запуска в Steam осенью 2019 года. Возможно, к выходным рекорд всё же удастся обновить.
Запуск The Witch Queen прошёл достаточно гладко — были очереди, но непродолжительные, и к полуночи вход на серверы был практически свободным. Тут Bungie стоит похвалить, они отлично справились с нагрузкой.
Мы начали прохождение новой сюжетной кампании в первой волне и скоро поделимся впечатлениями.
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