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Вчера Destiny 2 почти побила свой рекорд в Steam

Вчера Destiny 2 почти побила свой рекорд в Steam
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Вчера вечером вышла Destiny 2: The Witch Queen, а вместе с этим в игру начали возвращаться сотни тысяч игроков. Динамика роста в Steam была такой высокой, что шутер должен был обойти предыдущее пиковой значение, однако этого не произошло.

На пике в Destiny 2 вчера играло 290 112 человек, тогда как рекордом было 292 513 человек — столько людей одновременно пробовали шутер в момент его запуска в Steam осенью 2019 года. Возможно, к выходным рекорд всё же удастся обновить.

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Запуск The Witch Queen прошёл достаточно гладко — были очереди, но непродолжительные, и к полуночи вход на серверы был практически свободным. Тут Bungie стоит похвалить, они отлично справились с нагрузкой.

Мы начали прохождение новой сюжетной кампании в первой волне и скоро поделимся впечатлениями.

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