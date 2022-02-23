Capcom тизерит ремейк Resident Evil Outbreak

Capcom расширила японский сайт Resident Evil, обновив там страницы трёх классических частей — Outbreak, Outbreak 2 и Code: Veronica. Фанаты заметили, что материалы по первым двум играм стали значительно качественнее.

Поклонники успели сравнить старые и новые модели врагов — они стали настолько детализированнее, что подобное вряд ли бы стали делать лишь для обновления сайта. Поклонники предполагают, что эти модели могут использоваться в ремейке, переосмыслении или ремастере Resident Evil: Outbreak.

Слева оригинал, а справа новая модель

тут. Больше скриншотов и сравнений можно посмотреть тут

На ситуацию обратил внимание Алекс Аниэль, японский бизнес-консультанта издательства Limited Run и автор книги «Неофициальная история Resident Evil».

Подобная практика обычна для Capcom, когда она делает HD-ремастеры вроде Resident Evil 0 и Resident Evil. Но улучшение моделей просто для сайта — такое неслыханно.



Более того, нетривиальный кооперативный хоррор уже дважды возникал в утечках: пару лет назад он появился в документах Capcom, а несколько месяцев назад ещё раз в утечке NVIDIA. Оба источника данных в итоге оказались крайне правдивыми (японцы как раз на днях представили Street Fighter 6).

Что забавно, согласно утечкам, свежая Resident Evil: Outbreak должна выйти уже скоро — точно до премьеры ремейка Resident Evil 4 (хотя слухов про последнюю куда больше). Ждём свежих новостей.