В Final Fantasy 14 вернули бесплатный пробник
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Square Enix вернула бесплатный пробник Final Fantasy 14. Изначально его убрали почти три месяца назад, когда после выхода расширения Endwalker серверы с трудом справлялись с нагрузкой.
Триал MMORPG включает в себя много контента: две сюжетные кампании (A Realm Reborn и Heavensward), возможность прокачаться до 60 уровня и попробовать любые из 14 классов (здесь они называются работами). Весь контент в рамках доступного контента никак не ограничен.
На прохождение бесплатного пробника уйдёт не меньше сотни часов, а если понравится, можно приобрести остальные дополнения и начать оплачивать ежемесячную подписку — да, тут FF14 всё ещё довольно старомодная.
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