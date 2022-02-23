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В Final Fantasy 14 вернули бесплатный пробник

В Final Fantasy 14 вернули бесплатный пробник
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Square Enix вернула бесплатный пробник Final Fantasy 14. Изначально его убрали почти три месяца назад, когда после выхода расширения Endwalker серверы с трудом справлялись с нагрузкой.

Final Fantasy 14 и бесплатный триал доступны на PS5, PS4 и ПК.

Триал MMORPG включает в себя много контента: две сюжетные кампании (A Realm Reborn и Heavensward), возможность прокачаться до 60 уровня и попробовать любые из 14 классов (здесь они называются работами). Весь контент в рамках доступного контента никак не ограничен.

На прохождение бесплатного пробника уйдёт не меньше сотни часов, а если понравится, можно приобрести остальные дополнения и начать оплачивать ежемесячную подписку — да, тут FF14 всё ещё довольно старомодная.

Final Fantasy 14 вот-вот убьёт World of Warcraft. У неё есть всё для этого Final Fantasy 14 вот-вот убьёт World of Warcraft. У неё есть всё для этого
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