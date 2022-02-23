Гайд: как открыть новые гранаты Пустоты в Destiny 2

Bungie с запуском Destiny 2: The Witch Queen переделала подкласс Пустоты. Однако почему-то многие виды гранат недоступны в прокачке — как же их получить? На самом деле, всё очень просто.

Открываем карту и отправляемся в Последний город, где находим Икору (она всегда в правой части локации, если смотреть от места появления). В разговоре с ней открываем пункт «Пустота» (Void) и переходим во вкладку «Гранаты». Вот и всё, тут можно выкупить все недоступные виды гранат всего за 3000 блеска.

После этого, правда, надо обязательно помедитировать — это можно сделать сразу же, справа от Икоры стоит нужный стол. Просто зажимаем кнопку действия и спустя несколько секунд вы получите все выкупленные виды гранат.

Материал подготовлен по мотивам ролика с YouTube-канала Basify.