Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Абсолютный шедевр: первые оценки Elden Ring

Абсолютный шедевр: первые оценки Elden Ring
Комментарии

Только что закончилось эмбарго на Elden Ring и появились первые обзоры (не забудьте почитать наш). Если кратко, FromSoftware выпустила свой шедевр — оценки сейчас пугающе приближаются к десяткам, а на том же Metacritic сейчас 98 баллов.

Критики сходятся во мнении, что для Elden Ring разработчики взяли всё лучшее, тем самым сделав чуть ли не идеальную игру в собственном жанре. Причём команда нашла идеальный баланс между удобством игрока и уровнем сложности. Причём новинка получилась намного больше предыдущих творений.

При этом именно в Elden Ring разработчики не стали особо экспериментировать — они именно взяли всё из прошлых игр, что-то доработали и улучшили, но ничего кардинально нового не привнесли. Точнее, этим новым стал открытый мир. И да, Миядзаки смог сделать его по-настоящему интересным.

Оценки

  • GameInformer — 10/10
  • PCGamesN — 10/10
  • The Guardian — 10/10
  • Kinda Funny Games — 10/10
  • VG247 — 10/10
  • Destructoid — 10/10
  • Easy Allies — 9.5/10.
55 часов в Elden Ring: создатель Dark Souls сделал новый шедевр 55 часов в Elden Ring: создатель Dark Souls сделал новый шедевр

Elden Ring выходит 25 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022