Абсолютный шедевр: первые оценки Elden Ring

Только что закончилось эмбарго на Elden Ring и появились первые обзоры (не забудьте почитать наш). Если кратко, FromSoftware выпустила свой шедевр — оценки сейчас пугающе приближаются к десяткам, а на том же Metacritic сейчас 98 баллов.
Критики сходятся во мнении, что для Elden Ring разработчики взяли всё лучшее, тем самым сделав чуть ли не идеальную игру в собственном жанре. Причём команда нашла идеальный баланс между удобством игрока и уровнем сложности. Причём новинка получилась намного больше предыдущих творений.
При этом именно в Elden Ring разработчики не стали особо экспериментировать — они именно взяли всё из прошлых игр, что-то доработали и улучшили, но ничего кардинально нового не привнесли. Точнее, этим новым стал открытый мир. И да, Миядзаки смог сделать его по-настоящему интересным.
Оценки
- GameInformer — 10/10
- PCGamesN — 10/10
- The Guardian — 10/10
- Kinda Funny Games — 10/10
- VG247 — 10/10
- Destructoid — 10/10
- Easy Allies — 9.5/10.
Elden Ring выходит 25 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
- 23 февраля 2022
-
19:04
-
18:11
-
17:40
-
17:13
-
16:57
-
16:38
-
15:46
-
15:22
-
14:58
-
14:35
-
14:15
-
13:46
-
13:18
-
12:43
-
12:19
-
11:53
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
02:56
- 22 февраля 2022
-
20:41
-
19:54
-
19:27
-
18:42
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:27
-
17:09
-
16:03
-
15:18
-
15:04
-
14:37
-
14:16