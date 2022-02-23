Абсолютный шедевр: первые оценки Elden Ring

Только что закончилось эмбарго на Elden Ring и появились первые обзоры (не забудьте почитать наш). Если кратко, FromSoftware выпустила свой шедевр — оценки сейчас пугающе приближаются к десяткам, а на том же Metacritic сейчас 98 баллов.

Критики сходятся во мнении, что для Elden Ring разработчики взяли всё лучшее, тем самым сделав чуть ли не идеальную игру в собственном жанре. Причём команда нашла идеальный баланс между удобством игрока и уровнем сложности. Причём новинка получилась намного больше предыдущих творений.

При этом именно в Elden Ring разработчики не стали особо экспериментировать — они именно взяли всё из прошлых игр, что-то доработали и улучшили, но ничего кардинально нового не привнесли. Точнее, этим новым стал открытый мир. И да, Миядзаки смог сделать его по-настоящему интересным.

Оценки

GameInformer — 10/10

PCGamesN — 10/10

The Guardian — 10/10

Kinda Funny Games — 10/10

VG247 — 10/10

Destructoid — 10/10

Easy Allies — 9.5/10.

Elden Ring выходит 25 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.