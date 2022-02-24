Роберт Левандовски возглавил 23-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 23-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с рейтингом 94. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 92 баллами.

Лучшие карточки 23-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Роберт Левандовски — 94

Гарри Кейн — 92

Джейдон Санчо — 88

Пьер-Эмерик Обамеянг — 86

Альбан Лафон — 86

Дзюня Ито — 86

Антонио Рюдигер — 85

Икер Муньяин — 85

Футболисты доступны в игровых наборах до 2 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел шестой патч. Он исправил удары после финтов и улучшил подкаты.

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