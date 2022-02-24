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Роберт Левандовски возглавил 23-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Роберт Левандовски возглавил 23-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 23-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с рейтингом 94. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 92 баллами.

Лучшие карточки 23-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Роберт Левандовски — 94
  • Гарри Кейн — 92
  • Джейдон Санчо — 88
  • Пьер-Эмерик Обамеянг — 86
  • Альбан Лафон — 86
  • Дзюня Ито — 86
  • Антонио Рюдигер — 85
  • Икер Муньяин — 85

Футболисты доступны в игровых наборах до 2 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел шестой патч. Он исправил удары после финтов и улучшил подкаты.

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