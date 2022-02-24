Для Dota 2 вышел патч 7.31 с новым героем и переработанным Techies

Valve выпустила долгожданный патч 7.31 для Dota 2. В нём разработчики добавили героя Primal Beast — свирепого зверя, который представляет угрозу для любого противника. В списке способностей персонажа мощные удары по области, которые можно использовать как на саппорт-позиции, так и на керри.
Primal Beast
Также авторы, как и обещали, переработали Techies. Его сделали более командным: удалили вторую и четвёртую способности, увеличили скорость атаки и урон, а первый скилл стал ультом. Судя по всему, теперь Минёр действительно не такой уж и надоедливый.
Из других изменений — нейтральные лесные крипы теперь сильнее. Каждые 7,5 минут у них увеличиваются здоровье, урон и броня. Среди лесных монстров появились новые особи, включая Древнего шамана льда, Древнего морозного голема и Соснового налётчика.
Вдобавок авторы немного переработали способности, таланты и урон практически каждого героя. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной странице.
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