Как могла выглядеть Dead Space на PS1? Фанат показал

Энтузиаст под ником Rustic Games BR опубликовал ролик, в котором показал, как бы выглядела Dead Space на PlayStation 1. Из основных изменений, помимо графики, отметим камеру, которая напоминает первые части Resident Evil и Silent Hill.
В ролике можно увидеть, как главный герой исследует локации, уничтожает некроморфа и общается по радиосвязи с другими персонажами. В целом демейк выглядит очень здорово и мог бы стать настоящим хитом, выйди он на PS1. К сожалению, у автора нет планов по выпуску проекта в общий доступ, так что оценить модификацию по достоинству мы, видимо, не сможем.
Оригинальная Dead Space вышла в 2008 году и считается одной из лучших игр жанра космического хоррора. С тех пор EA выпустила вторую и третью части, а затем закрыла студию-разработчика. В данный момент подразделение компании работает над ремейком оригинальной игры для PS5, Xbox Series и ПК.
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