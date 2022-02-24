Пираты из группы CODEX после The Sims 4 перестанут взламывать игры
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Популярные взломщики видеоигр из группы CODEX объявили о прекращении своей деятельности. В своём обращении они рассказали о своей истории. Всего группа взломала около 12,6 тысяч игр за 8 лет. Последней работой команды стало дополнение для Sims 4 под названием «Свадебные истории». Авторы поблагодарили игроков за поддержку и объявили, что пора двигаться дальше.
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Финальный пост от CODEX
Фото: Reddit
В своём обращении Codex отметила, что изначально образовалась для конкуренции с другой группой взломщиков — RELOADED. Однако за последнее время последние также распались, поэтому хакеры потеряли интерес к своей деятельности.
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