Пираты из группы CODEX после The Sims 4 перестанут взламывать игры

Популярные взломщики видеоигр из группы CODEX объявили о прекращении своей деятельности. В своём обращении они рассказали о своей истории. Всего группа взломала около 12,6 тысяч игр за 8 лет. Последней работой команды стало дополнение для Sims 4 под названием «Свадебные истории». Авторы поблагодарили игроков за поддержку и объявили, что пора двигаться дальше.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Финальный пост от CODEX Фото: Reddit

В своём обращении Codex отметила, что изначально образовалась для конкуренции с другой группой взломщиков — RELOADED. Однако за последнее время последние также распались, поэтому хакеры потеряли интерес к своей деятельности.

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