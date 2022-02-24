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BioWare посреди создания Dragon Age 4. Скоро будет больше новостей

BioWare посреди создания Dragon Age 4. Скоро будет больше новостей
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BioWare поделилась новыми деталями о разработке Dragon Age 4. В данный момент проект находится на середине этапа производства. У студии уже есть отчётливое понимание, какой именно должна получиться игра и какие в ней будут механики.

Разработку Dragon Age 4 возглавляет Коррин Буше, которая работает в EA уже около 15 лет. Производственным директором выступает Мак Уолтерс, ответственный за недавнее переиздание Mass Effect: Legendary Edition. Авторы отметили, что в скором времени поделятся большими новостями. Судя по всему, нас может ждать полноценный показ игры.

BioWare не уточнила, когда именно состоится выход проекта. Ранее инсайдер Джефф Грабб сообщал, что Dragon Age 4 выйдет приблизительно в конце 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Его информация в целом сходится с тем, о чём сообщила студия.

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