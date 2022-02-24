Кровавая расправа над демонами в финальном трейлере Shadow Warrior 3

Разработчики Shadow Warrior 3 из студии Flying Wild Hog опубликовали свежий геймплейный трейлер проекта, он и станет финальным. В самом начале ролика показали небольшую сюжетную сцену, а дальше представили игровой процесс.
По ранее вышедшим трейлерам можно заметить, что игра будет динамичной и кровавой. Пользователям предстоит взять на себя роль Ло Вана и в очередной раз спасти мир. Ему придётся объединиться со своим злейшим врагов ради общего блага. Проект обещает быть интереснее и насыщеннее, чем две прошлые части.
22 февраля стало известно, что шутер с релиза попадёт в PS Now. Многие связывают такой ценный подарок со скорым анонсом нового PS Plus. Если верить слухам, он случится уже в марте.
Релиз Shadow Warrior 3 состоится 1 марта на ПК, PS4 и Xbox One.
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