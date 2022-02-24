Для Steam Deck показали разные варианты клавиатур

Valve поделилась новыми деталями Steam Deck. По словам компании, в устройстве будет несколько цветных тем для виртуальной клавиатуры. Одна из них будет эксклюзивной для максимальной версии портативного ПК на 512 ГБ памяти.

Эксклюзивная клавиатура для максимальной версии Steam Deck

Другие темы будут доступны всем остальным обладателям Steam Deck на запуске. О точном количестве вариаций разработчики не сообщили.

4 разновидности виртуальных клавиатур Steam Deck

Продажи Steam Deck стартуют уже 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Пока неизвестно, когда портативный ПК появится в России. Ранее Valve запустила специальную страницу, на которой можно проверить совместимость игр из своей библиотеки Steam со Steam Deck.

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