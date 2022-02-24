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Для Elden Ring выпустили обещанный патч. Тормозов быть не должно

Для Elden Ring выпустили обещанный патч. Тормозов быть не должно
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Разработчики Elden Ring выпустили первый крупный патч. Перед игрой авторы просят удостовериться, что справа внизу указаны версии 1.02 и 1.02.1 для получения наилучших впечатлений.

Обновление в первую очередь направлено на исправление подтормаживаний, о которых сообщали журналисты в своих обзорах. Также апдейт улучшает управление, правит баланс и устраняет несколько ошибок.

Патч включён в полную версию игры, которая станет доступна уже ночью на 25 февраля на ПК и консолях. Критики тем временем называют Elden Ring одной из лучших игр в истории. На агрегаторе Metacritic у проекта невероятные 97/100.

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