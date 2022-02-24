Журналисты протестировали Elden Ring на GTX 1060

Недавно журналисты издания Rock Paper Shotgun протестировали Elden Ring на ПК. Одно из минимальных требований к проекту — видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ. Автор попробовал тайтл именно с этим устройством.

По словам журналиста, ПК-версия Elden Ring работает стабильно. Добиться высокой частоты кадров можно благодаря богатым настройкам графики. Автор материала отметил, что требования 12 ГБ оперативной памяти как минимум странные. Производительность с видеокартой GeForce FTX 1060 на 6 ГБ памяти при разрешении 1440p позволило выдавать 57 FPS на низких настройках и 37 FPS на высоких настройках.

Журналист опубликовал оптимальные настройки графики для стабильного геймплея в 30 или 40 кадров в секунду. По словам автора, опции теней лучше всегда ставить на максимум.

Оптимальные настройки

Качество текстур — среднее

SSAO — среднее

Качество теней — максимальное

Качество шейдеров — среднее

Качество травы — среднее

Все остальное на высоком или максимальном уровне

Elden Ring выйдет уже завтра, 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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