По сетевому хоррору Dead by Daylight хотят сделать симулятор свиданий

Пользователи сети обратили внимание, что студия Behaviour Interactive зарегистрировала торговую марку Hooked On You: A Dead by Daylight Dating Simulator. Выдвинули предположение, что команда действительно выпустит симулятор свиданий во вселенной проекта.

Регистрация торговой марки не означает, что Behaviour выпустит именно игру. Под симулятором свиданий могут подразумеваться комиксы, новеллы или другие произведения. Ранее студия опрашивала игроков, в каком бы ещё виде они хотели видеть Dead by Daylight. Большинство проголосовало за симулятор свиданий.

Деталей о том, как Behaviour хочет реализовать задумку нового проекта, нет. Вероятно, скоро разработчики объявят о симуляторе свиданий официально.

Dead by Daylight вышла в июне 2016 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android и iOS. Ранее авторы высказывались об идее добавить в тайтл монстров Стивена Кинга.

