В World of Tanks на время отключили все чаты

Разработчики World of Tanks из студии Wargaming объявили, что 24 февраля отключили общий и боевой чаты на всех серверах. Также временно недоступны и личные каналы.
По словам команды, о возобновлении работы этих сервисов они сообщат отдельно. Wargaming извинилась за предоставленные неудобства. Игроки поддержали такое решение со стороны разработчиков и понимают его важность.
С 23 февраля в World of Tanks проходит акция в честь 23 февраля. По 28 число игроки смогут получить за первую победу в пять раз больше опыта, а слоты в ангаре можно купить со скидкой в 50%. Также действуют скидки на премиумные танки разных уровней.
Вчера авторы игры рассказали об итогах «Противостояния». В сражениях победил клан Hungry Bears.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 февраля 2022
-
17:57
-
17:28
-
17:03
-
16:46
-
15:56
-
15:06
-
14:31
-
14:31
-
14:24
-
13:51
-
13:35
-
13:10
-
12:30
-
12:02
-
11:24
-
10:53
-
10:22
-
09:55
-
09:26
-
08:53
-
08:25
- 23 февраля 2022
-
19:04
-
18:11
-
17:40
-
17:13
-
16:57
-
16:38
-
15:46
-
15:22
-
14:58
-
14:35
-
14:15
-
13:46
-
13:18
-
12:43