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В World of Tanks на время отключили все чаты

В World of Tanks на время отключили все чаты
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Разработчики World of Tanks из студии Wargaming объявили, что 24 февраля отключили общий и боевой чаты на всех серверах. Также временно недоступны и личные каналы.

По словам команды, о возобновлении работы этих сервисов они сообщат отдельно. Wargaming извинилась за предоставленные неудобства. Игроки поддержали такое решение со стороны разработчиков и понимают его важность.

С 23 февраля в World of Tanks проходит акция в честь 23 февраля. По 28 число игроки смогут получить за первую победу в пять раз больше опыта, а слоты в ангаре можно купить со скидкой в 50%. Также действуют скидки на премиумные танки разных уровней.

Вчера авторы игры рассказали об итогах «Противостояния». В сражениях победил клан Hungry Bears.

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