Сегодня Telegram столкнулся с «беспрецедентной нагрузкой»
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Создатель мессенджера Telegram и Павел Дуров 24 февраля опубликовал в своём блоге заметку касательно перебоев в работе приложения. По его словам, Telegram столкнулся с «беспрецедентной нагрузкой».
Дуров связал технические проблемы с происходящими событиями, отметив, что нагрузка идёт именно на европейский кластер мессенджера.
Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надёжной связи с близкими, и делаем всё возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.
До какого времени продолжатся сбои, неизвестно. Они наблюдаются не у каждого пользователя, однако некоторые всё же могут столкнуться с продолжительными загрузками, провисаниями, долгими отправками сообщений и трудностями при просмотре медиафайлов.
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