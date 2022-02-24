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Новой наградой в Battlefield 2042 стал скин для русского вертолёта

Новой наградой в Battlefield 2042 стал скин для русского вертолёта
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DICE обновила еженедельные испытания для Battlefield 2042. За выполнение новой тройки миссий игроки получат скин «Дружелюбная смерть» (Grin Reaper) для русского вертолёта Mi-240 Super Hard.

Испытания на ближайшую неделю

  • 1 убийство врукопашную;
  • 30 врагов убито из ПП или пулемётов;
  • 50 врагов отмечено.
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