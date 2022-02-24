Фото: постер с «десятками» Elden Ring
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Создатели Elden Ring успели увековечить огромные оценки новинки — в «Твиттере» опубликовали постер, на котором разместились 32 издания с высочайшим рейтингом экшена. Среди них IGN, GameInformer, VG247, VGC и Windows Central.
Elden Ring появится в продаже уже через несколько часов, а вчера появились обзоры. Большинство критиков называют экшен настоящим откровением и шедевром FromSoftware, которой удалось в эпоху открытого мира сделать исследование песочницы увлекательной.
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Elden Ring выходит в полночь на консолях и в два часа ночи на ПК.
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