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Первые минуты Elden Ring

Появились первые минуты Elden Ring на PS5
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Издание IGN опубликовало первые 23 минуты Elden Ring. В самом начале ролика можно посмотреть заставку, которая рассказывает о мире и сюжете. Дальше продемонстрировали геймплей.

В ролик попал даже первый босс, которого вряд ли многие сразу же осилят. После убийства главный герой очнётся в другом месте, а далее последует открытый мир. Ещё в видео можно посмотреть на диалоги с персонажами и езду на коне по имени Торрент.

Геймплей записали c PlayStation 5 в режиме производительности с 60 FPS. Сама Elden Ring выйдет уже завтра, 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Сегодня авторы экшена из FromSoftware выложили постер с высочайшими оценками от прессы.

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