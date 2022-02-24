Звезда «Фантастической четвёрки»: Marvel не нужен мрачный фильм про команду
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В 2000-х годах появились две части «Фантастической четвёрки». Фильмы приняли смешанно, но всё же лучше, чем перезапуск 2015 года. Актёр Майкл Чиклис, сыгравший Существо, дал интервью изданию Screen Rant.
В нём он рассказал своё видение нового фильма про Фантастическую четвёрку. По его словам, Marvel Studios не следует делать новую ленту более серьёзной в духе «Тёмного рыцаря». Ему нравилось работать над картинами 2000-х.
Это никогда не станет «Тёмным рыцарем». Не пытайтесь сделать это. Они были милой семьей, так и должно остаться. Фильм не должен быть сложным, мрачным и задумчивым. Попробуйте сделать это и вы проиграете.
Слухи о перезапуске Фантастической четвёрки ходят уже давно. Команду ожидают увидеть в сиквеле «Доктора Стрэнджа», хотя, конечно, никаких намёков на это нет.
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