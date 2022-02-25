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Пиковый онлайн Elden Ring в Steam превысил 760 000 человек. Это 7-й результат в истории

Пиковый онлайн Elden Ring в Steam превысил 760 000 человек. Это 7-й результат в истории
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Elden Ring вышла ночью 25 февраля, и ПК-игроки отправились испытывать свои силы в новом экшене FromSoftware. Онлайн игры увеличивался с каждым часом, пока не достиг отметки в 764 835 человек. Это просто невероятный результат: прошлый рекорд студии принадлежал Dark Souls 3 и составил 129 975 игроков. В данный момент долгожданная новинка удерживает 7-ю строчку в истории Steam по количеству одновременно играющих геймеров.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну:

  1. PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,25 млн
  2. Lost Ark — 1,32 млн
  3. Counter-Strike: Global Offensive — 1,3 млн
  4. Dota — 1,295 млн
  5. Cyberpunk 2077 — 1,05 млн
  6. New World — 913 тыс.
  7. Elden Ring — 764 тыс.
  8. Valheim — 502 тыс.
  9. Terraria — 489 тыс.
  10. Capcom Arcade Stadium — 488 тыс.

Скорее всего, рекорд Elden Ring обновится уже на этих выходных, когда остальные игроки смогут опробовать проект. А если вы уже играете и испытываете трудности, то ознакомьтесь с нашим гайдом. Он поможет вам освоиться и немного облегчить путешествие.

Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения

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