Пиковый онлайн Elden Ring в Steam превысил 760 000 человек. Это 7-й результат в истории

Elden Ring вышла ночью 25 февраля, и ПК-игроки отправились испытывать свои силы в новом экшене FromSoftware. Онлайн игры увеличивался с каждым часом, пока не достиг отметки в 764 835 человек. Это просто невероятный результат: прошлый рекорд студии принадлежал Dark Souls 3 и составил 129 975 игроков. В данный момент долгожданная новинка удерживает 7-ю строчку в истории Steam по количеству одновременно играющих геймеров.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну:

PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,25 млн Lost Ark — 1,32 млн Counter-Strike: Global Offensive — 1,3 млн Dota — 1,295 млн Cyberpunk 2077 — 1,05 млн New World — 913 тыс. Elden Ring — 764 тыс. Valheim — 502 тыс. Terraria — 489 тыс. Capcom Arcade Stadium — 488 тыс.

Скорее всего, рекорд Elden Ring обновится уже на этих выходных, когда остальные игроки смогут опробовать проект. А если вы уже играете и испытываете трудности, то ознакомьтесь с нашим гайдом. Он поможет вам освоиться и немного облегчить путешествие.

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