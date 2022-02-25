Пиковый онлайн Elden Ring в Steam превысил 760 000 человек. Это 7-й результат в истории

Elden Ring вышла ночью 25 февраля, и ПК-игроки отправились испытывать свои силы в новом экшене FromSoftware. Онлайн игры увеличивался с каждым часом, пока не достиг отметки в 764 835 человек. Это просто невероятный результат: прошлый рекорд студии принадлежал Dark Souls 3 и составил 129 975 игроков. В данный момент долгожданная новинка удерживает 7-ю строчку в истории Steam по количеству одновременно играющих геймеров.
Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну:
- PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,25 млн
- Lost Ark — 1,32 млн
- Counter-Strike: Global Offensive — 1,3 млн
- Dota — 1,295 млн
- Cyberpunk 2077 — 1,05 млн
- New World — 913 тыс.
- Elden Ring — 764 тыс.
- Valheim — 502 тыс.
- Terraria — 489 тыс.
- Capcom Arcade Stadium — 488 тыс.
Скорее всего, рекорд Elden Ring обновится уже на этих выходных, когда остальные игроки смогут опробовать проект. А если вы уже играете и испытываете трудности, то ознакомьтесь с нашим гайдом. Он поможет вам освоиться и немного облегчить путешествие.
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