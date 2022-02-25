«Оптимизацию завезите!» Игроки жалуются на производительность Elden Ring

Elden Ring вышла ночью 25 февраля и уже показала невероятные цифры пикового онлайна. Игроки с большим удовольствием погрузились в мир Междуземья, однако первые отзывы игры в Steam остановились на отметке «смешанные». Многие игроки ругают проект за оптимизацию и жалуются на так называемые «статтеры». Это резкие подтормаживания, которые происходят в абсолютно случайных местах. Ранее на эту проблему уже обращали внимание эксперты из Digital Foundry. По их словам, всё дело в оптимизации под DirectX 12.

О ситуации с подтормаживаниями сообщают многие, включая пользователя под ником Flow_Line.

Оптимизация игры сильно хромает, фпс понижается настолько, что играть невозможно, а о битве с боссом вообще молчу! Оптимизацию завезите!

Некоторые геймеры, включая Voron, также отмечают проблемы с античитом Easy Anti-Cheat. Он не даёт игрокам попасть в игру и требует скачивания отдельных файлов. И даже после выполнения всех этих действий игрокам могут перекрыть доступ к сетевой игре.

Что за дичь с easy anti cheat?! Почему, покупая ААА-игру, претендента на игру года, я должен искать на форумах решение проблемы с этим античитом и скачивать сторонние файлы, чтобы запустить игру? Почему, впервые запустив игру, меня обвиняют в нечестной игре и отказывают в сетевом режиме?! Разрабам повезло, что нет новых игр и играть по большому счёту не во что!

Редакция «Чемпионата» тоже протестировала производительность Elden Ring и подтверждает информацию о подтормаживаниях во время перемещений в открытом мире. Будем надеяться, что авторы проекта исправят эти досадные просадки частоты кадров уже в ближайшее время.

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