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Глава DNS подтвердил подорожание техники до 30% на фоне санкций и падения рубля

Глава DNS подтвердил подорожание техники до 30% на фоне санкций и падения рубля
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24 февраля магазин DNS на фоне стремительного падения курса рубля начал масштабно пересматривать цены. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что некоторые продукты подорожали аж на десятки тысяч рублей. Сайт ретейлера при этом не работал приблизительно 12 часов и наконец стал доступен ночью 25 февраля.

Пример подорожания iPhone 12 на 128 ГБ

Пример подорожания iPhone 12 на 128 ГБ

Через некоторое время глава DNS Дмитрий Алексеев выпустил пост на своей странице в «Фейсбуке», где объяснил ситуацию. Он сообщил, что на товары компании возник ажиотажный спрос, поэтому рост стоимости многих продуктов составил вплоть до 30%. При этом он не может утверждать, что цена не продолжит расти.

Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.
Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста.
Мы оказались в новом мире, где, помимо роста курса, введены технологические санкции, и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.
Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность.
Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.

Судя по всему, крупное подорожание затронуло пока что только магазины DNS. На момент публикации заметки в «М.Видео» и «Эльдорадо», к примеру, стоимость iPhone 13 Mini на 128 ГБ составляет 64 990 рублей. В DNS же он стоит уже 90 999 рублей (83 699 рублей по акции).

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