Глава DNS подтвердил подорожание техники до 30% на фоне санкций и падения рубля

24 февраля магазин DNS на фоне стремительного падения курса рубля начал масштабно пересматривать цены. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что некоторые продукты подорожали аж на десятки тысяч рублей. Сайт ретейлера при этом не работал приблизительно 12 часов и наконец стал доступен ночью 25 февраля.

Пример подорожания iPhone 12 на 128 ГБ

Через некоторое время глава DNS Дмитрий Алексеев выпустил пост на своей странице в «Фейсбуке», где объяснил ситуацию. Он сообщил, что на товары компании возник ажиотажный спрос, поэтому рост стоимости многих продуктов составил вплоть до 30%. При этом он не может утверждать, что цена не продолжит расти.

Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.

Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста.

Мы оказались в новом мире, где, помимо роста курса, введены технологические санкции, и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность.

Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.

Судя по всему, крупное подорожание затронуло пока что только магазины DNS. На момент публикации заметки в «М.Видео» и «Эльдорадо», к примеру, стоимость iPhone 13 Mini на 128 ГБ составляет 64 990 рублей. В DNS же он стоит уже 90 999 рублей (83 699 рублей по акции).

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