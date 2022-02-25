Инсайдер поделился планами Sony на новый PS Plus с играми для PS1, PS2, PS3, PS4 и PSP
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Инсайдер Джефф Грабб поделился новыми слухами про сервис под кодовым названием Spartacus, который якобы объединит подписки PS Plus и PS Now. Он рассказал о трёх тарифных планах, но предупредил, что это не финальные варианты, и всё ещё может измениться.
Тарифные планы Spartacus по словам Джеффа Грабба:
- Основной— $ 10 или 850 рублей в месяц: ежемесячная подборка игр по аналогии с нынешней PS Plus.
- Экстра — $ 13 или 1100 рублей в месяц: подборка из 250-300 игр из каталога PS Now.
- Премиальный — $ 16 или 1350 рублей в месяц: содержимое других тарифных планов и подписка на облачный сервис со множеством классических игр PlayStation. Также подписчики получат доступ к расширенным демоверсиям проектов компании.
Sony до сих пор не подтвердила существование Spartacus, однако на это косвенно указывает будущий релиз Shadow Warrior 3 в PS Now и снятие с продажи карты подписки на данный сервис. Объявить о новом PS Plus организация может уже на ближайшей презентации State of Play, которая должна состояться в марте.
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