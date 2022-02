It Takes Two стала «Игрой 2021 года» на престижной церемонии D.I.C.E. Awards 2022

Ночью 25 февраля состоялась церемония вручения ежегодной премии D.I.C.E. Awards 2022. Сперва организаторы внесли автора Motal Kombat Эда Буна в Зал славы и вручили главе Xbox Филу Спенсеру награду за достижения в игровой индустрии.

Фил Спенсер получает награду за достижения в игровой индустрии на D.I.C.E. Awards 2022

«Игрой года» стал кооперативный экшен It Takes Two. Больше всего наград получила Ratchet & Clank: Rift Apart, включая «Лучшую семейную игру» и «Лучшую анимацию». «Лучшим экшеном» признали Halo Infinite. «Лучшей инди-игрой» стала Unpacking.

Победители D.I.C.E. Awards 2022:

Игра года — It Takes Two

Лучшее приключение — « Стражи Галактики »

» Лучший экшен — Halo Infinite

Лучшая семейная игра — Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшая гоночная игра — Forza Horizon 5

Лучшая RPG — Final Fantasy XIV: Endwalker

Лучшая спортивная игра — Mario Golf: Super Rush

Лучшая стратегия — Age of Empires 4

Лучшая инди-игра — Unpacking

Лучшая онлайн-игра — Halo Infinite

Лучшая мобильная игра — Pokemon Unite

Лучший файтинг — Guilty Gear: Strive

Лучшая VR-игра — Lone Echo II

Лучший геймдизайн — It Takes Two

Лучшая режиссура — Deathloop

Лучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшее художественное направление — Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучший персонаж — Леди Димитреску, Resident Evil Village

Лучший оригинальный саундтрек — Returnal

Лучший сюжет — « Стражи Галактики »

» Лучший аудиодизайн — Returnal

Награда за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift Apart

Награда за достижения в VR — Lone Echo II

