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В Японии дают больше выходных из-за ажиотажа вокруг Elden Ring

В Японии дают больше выходных из-за ажиотажа вокруг Elden Ring
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Издание Famitsu обратило внимание, что сотрудникам японской студии Pocket Pair разрешили взять четыре дня отдыха. Это связано с выходом Elden Ring.

Директор Pocket Pair отметил, что в такое время трудно сосредоточиться на рабочем процессе, потому что все хотят поскорее попробовать Elden Ring. У этого процесса даже появилось название — Elden Break. Сотрудники смогут отдыхать до 28 февраля.

Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Кто-то нарекает игру лучшей в истории, а кто-то просто доволен интересным геймплеем и большим открытым миром. Несмотря на это, обзоры экшена смешанные. В основном люди жалуются на проблемы с производительностью и другие технические неполадки.

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