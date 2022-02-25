В Японии дают больше выходных из-за ажиотажа вокруг Elden Ring

Издание Famitsu обратило внимание, что сотрудникам японской студии Pocket Pair разрешили взять четыре дня отдыха. Это связано с выходом Elden Ring.
Директор Pocket Pair отметил, что в такое время трудно сосредоточиться на рабочем процессе, потому что все хотят поскорее попробовать Elden Ring. У этого процесса даже появилось название — Elden Break. Сотрудники смогут отдыхать до 28 февраля.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Кто-то нарекает игру лучшей в истории, а кто-то просто доволен интересным геймплеем и большим открытым миром. Несмотря на это, обзоры экшена смешанные. В основном люди жалуются на проблемы с производительностью и другие технические неполадки.
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