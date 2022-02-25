Для экшена Babylon's Fall выпустили демо с подарочным боевым пропуском

Авторы экшена Babylon's Fall выпустили демоверсию игры на PS4 и PS5. Погрузиться в мир Вавилона может любой желающий. Для игры не потребуется подписка PS Plus. При покупке игры весь прогресс перенесётся в полную версию. При этом игроки, сыгравшие в демку, получат в подарок боевой пропуск. Релиз проекта состоится 3 марта 2022 года.
По сюжету игры все жители Вавилона исчезли, осталась только великая башня под названием «Зиккурат». К ней явилась новая империя, которая хочет разграбить руины и отыскать легендарные сокровища. Игрокам предстоит объединиться с другими стражами или действовать в одиночку и покорить Вавилонскую башню, сражаясь с врагами. За разработку отвечает PlatinumGames — авторы NieR: Automata и Metal Gear Rising: Revengeance. Издателем выступает Square Enix.
Ранее авторы объявили об ивенте, который посвятят NieR; Automata. Игроки смогут надеть снаряжение 2B, 9S или A2 и погрузиться в мир после событий оригинальной игры. Событие состоится 29 марта — примерно через три недели после выхода Babylon's Fall.
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