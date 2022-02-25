По Dying Light 2 выпустят настольную игру

Компания Glass Cannon Unplugged анонсировала настольную игру по Dying Light 2. Что примечательно, её разрабатывают совместно с авторами проекта. Каких-либо подробностей пока нет. Дату выхода также озвучивать не стали.
Неясно, как именно будет выглядеть игровой процесс в настолке. Вполне возможно, он в какой-то мере повторит геймплей Dying Light 2: нужно будет уничтожать зомби и выполнять поручения.
Ранее авторы игры выпустили три небольших DLC со снаряжением миротворцев, а теперь пришла пора ронина — его также разделят на три части. Дату выхода обновления с обмундированием разработчики не назвали. Первое сюжетное DLC выйдет уже в мае.
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