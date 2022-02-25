Бобби Котика послали к чёрту во время DICE Awards

25 февраля прошла церемония вручения ежегодной премии DICE Awards 2022. На ней объявили победителей в различных номинациях. Ведущий шоу — Грэг Миллер.

Перед началом мероприятия Миллер обратился к генеральному директору Activision Blizzard Бобби Котику. Шоумен буквально послал Котика на три буквы, которые всем хорошо известны. Вероятно, такое резкое высказывание связано со скандалом вокруг Activision Blizzard.

По словам Грэга Миллера, нельзя игнорировать то, что произошло в Activision Blizzard. Такого не должно происходить в игровой индустрии, считает шоумен. Можно обратить внимание на соведущую, которая, кажется, засмущалась.

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