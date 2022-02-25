Сетевые вышибалы Knockout City станут бесплатными — без EA

Velan Studios сообщили, что симулятор командного вышибалы Knockout City перейдёт на бесплатную модель распространения. Переход состоится вместе с запуском шестого сезона поддержки, который выйдет весной 2022 года.
Издателем игры перестанет быть Electronic Arts — на её место придёт Velan. По словам разработчиков, смена издательства станет логичным шагом в развитии игры и поможет более тесно работать с сообществом проекта. В конце своего обращения авторы отметили, что пятый сезон, выходящий 1 марта, будет включать меньше контента, чем обычно. Это произойдёт из-за того, что разработчики бросили все силы на переход на бесплатную модель распространения.
Knockout City вышла в мае 2021 года. Игра представляет собой симулятор вышибалы, где двум командам из нескольких человек нужно бросать мячи друг в друга и набирать очки. На агрегаторе Metacritic у игры 80 баллов из 100 по версии журналистов и 6,4 балла из 10 по мнению пользователей.
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